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Gaziantep'te görme engelli çift, aşklarını nikahta şarkılar söyleyerek dile getirdi

12.09.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te görme engelli çift, aşklarını nikahta şarkılar söyleyerek dile getirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan görme engelli Bestami Demir ve Miyase Duymaz, nikahta birbirlerine şarklar söyledi.

İlçeye evlenmeye karar veren görme engelli yerel sanatçılardan 38 yaşındaki Bestami Demir ve Miyase Duymaz çifti, nikah işlemleri için İslahiye Belediyesine müracaat etti.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende çiftin resmi nikahı Belediye Başkanı Kemal Vural, dini nikahları ise İslahiye Müftülüğü din görevlisi Hasan Demirel tarafından kıyıldı.

Görme engelli çift resmi nikah öncesi aşklarını birbirlerine şarkılar söyleyerek dile getirdi. Çiftin seslendirdiği şarkılar, törene katılanlara güzel bir an yaşattı.

Nikah işlemlerini yapan Belediye Başkanı Vural, çiftlerin daima yanında olacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Resmi nikahın ardından müftülük görevlisi Hasan Demirel tarafından çiftlerin dini nikah işlemleri de yapıldı. Demirel, "40 yıllık görevim boyunca kıydığım en mutlu nikah." diye konuştu.

Damat Bestami Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir şeyin evliliğe engel olmadığını belirterek, "Rabbimin bizlere verdiği engele şükürler diliyorum. Kesinlikle yılmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyoruz. İnşallah Rabbim bizi bu yolumuzu hayırlı uğurlu eder." dedi.

Gelin Miyase Duymaz ise birbirinden etkilendiklerini belirterek, "Anlaştık ve evlenmeye karar verdik. Bestami ile mutlu olacağıma çok inanıyorum. Sevgi ve aşka hiçbir şey engel değildir. Allah'ın huzurunda bu yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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