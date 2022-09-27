YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te gümrük kaçağı 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi

27.09.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te gümrük kaçağı 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yeri ve depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yeri ve bir depoda arama yaptı.

Yapılan aramada gümrük kaçağı 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltıGÜNCELLEME - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı
Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürpriziSinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi
Malatya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildiMalatya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kom

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:15
Öğle
12:27
İkindi
15:50
Akşam
18:28
Yatsı
19:43
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.