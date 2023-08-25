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Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

25.08.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Hasan Çevik (39) idaresindeki 27 AKT 905 çimento yüklü silobas dorse takılı tır, Mustafa Yoldaş (34) yönetimindeki 34 FBY 426 plakalı hafif ticari araç ile Çevre Yolu'nun İbrahimli Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır sürüklenerek boş araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tır sürücüsü Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Yoldaş ve yanındaki 2 yolcu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Gaziantep Tır kaza ölüm surucu

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