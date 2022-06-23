YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

23.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 suçtan aranan hükümlünün, İslahiye ilçesinde olduğunu belirledi.

Kırsal Güllühöyük Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Bisiklet Şampiyonası Gaziantep'te başladıTürkiye Bisiklet Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Ordu'da elektrikle balık avlarken akıma kapılarak ölen 2 kuzenin cenazeleri defnedildiOrdu'da elektrikle balık avlarken akıma kapılarak ölen 2 kuzenin cenazeleri defnedildi
GÜNCELLEME - Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:04
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.