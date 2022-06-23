Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 suçtan aranan hükümlünün, İslahiye ilçesinde olduğunu belirledi.
Kırsal Güllühöyük Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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