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Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin

23.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını aktaran Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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