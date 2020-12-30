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Gaziantep'te hastaneden bilgisayar kasası çalan şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.12.2020 12:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hastaneden bilgisayar kasası çalan şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir hastanenin acil servisindeki bilgisayar kasasını çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilikaya Mahallesi'ndeki bir hastanenin acil servisinde bulunan bilgisayar kasasını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği İ.S.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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