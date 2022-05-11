Gaziantep'te havaya açtığı ateşle 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 ay önce düğünde havaya ateş açarak, 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 9 ay önce düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışmasını tamamladı.
Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüphelinin de aralarında yer aldığı 5 kişiye, 48 bin 275'er lira idari ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz