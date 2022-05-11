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Gaziantep'te havaya açtığı ateşle 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

11.05.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te havaya açtığı ateşle 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 ay önce düğünde havaya ateş açarak, 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 9 ay önce düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışmasını tamamladı.

Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüphelinin de aralarında yer aldığı 5 kişiye, 48 bin 275'er lira idari ceza uygulandı.

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