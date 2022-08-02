Gaziantep'te havaya ateş açan 24 kişi hakkında işlem yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te havaya ateş açtığı tespit edilen 24 kişiye 1 milyon 578 bin lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Mutluluğa kurşun sıkma" projesi kapsamında, eğlence yerlerine ve bağ evlerine denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda oluşturulan özel tim, 22 silahla havaya ateş etme olayına müdahale etti.

Şüphelilerin üst ve adres aramalarında 19 tabanca ele geçiren ekipler, 24 kişiye toplamda 1 milyon 578 bin lira idare para cezası uyguladı.

