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Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 260 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinde görevli 260 polisin katılımıyla Vatan, Hacıbaba, Akdere, Ulaş, Aydıntepe, Bekirbey ve Özgürlük mahallelerinde "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda mahalleleri ablukaya alan ekipler, tüm sokakların girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve belirlenen adreslerde arama gerçekleştirdi.

Operasyonda "Uyuşturucu imal ve ticareti" ile "Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ise 550 gram eroin, 700 gram esrar, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 410 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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