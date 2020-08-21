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Gaziantep'te hijyen sertifikası olmayan müzisyenler düğünlerde çalışamayacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu: - "Federasyon olarak biz de denetmen ekibimiz ve emniyetle iş birliğinde denetime çıkacağız. Denetimleri sıklaştıracağız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen eğitimi almayan müzisyenler düğünlerde görev yapamayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) işbirliğinde Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda kentteki müzisyenlere temizlik ve hijyen eğitimi verildi.

Eğitimde, Kovid-19 hakkında bilgilendirme sonrası, alınacak tedbirler, temizlik, maske ve mesafe kuralları hakkında sunum yapıldı, çalışma ortamlarında dikkat edilmesi gereken hususlar gösterildi.

Programın ardından yapılacak denetimlerle sertifikasız müzisyenlerin düğünlerde çalışmasına izin verilemeyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MÜZSAN Başkanı Ahmet Onurlu, eğitimlerin gayesinin hastalığı bulaştırmamak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"En çok bulaşma ihtimali paralarda oluyor, birçok sefer el değiştiriyor düğünlerde. Aza kanaat edeceğiz. Düğünlerin tamamen iptal edilmemesi için 2 saate razı olmak gerekiyor. Kendi çalışma alanımızda tedbir almak gerekiyor. Federasyon olarak biz de denetmen ekibimiz ve emniyetle iş birliğinde denetime çıkacağız. Denetimleri sıklaştıracağız."

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