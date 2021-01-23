YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı

23.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir ikametten hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüphelilerden T.E'yi yakaladı.

Hakkında 60 suçtan kaydı bulunan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, olaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin çaldıkları eşyaları bir kamyonete yükleyip kaçtıkları anlar yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:33
Öğle
12:47
İkindi
15:29
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Erdoğan Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Kaplan Eczanesi
Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Gaziantep sokakları kısıtlamanın ilk günü sessiz ve sakin

Gaziantep sokakları kısıtlamanın ilk günü sessiz ve sakin

Çaldığı eşyaları kamyonete yükleyen şahıs kamerada

Çaldığı eşyaları kamyonete yükleyen şahıs kamerada

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Gaziantep'te kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi

İHA Gaziantep Bölge toplantısı gerçekleştirildi

İHA Gaziantep Bölge toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep FK'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.