Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir ikametten hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüphelilerden T.E'yi yakaladı.

Hakkında 60 suçtan kaydı bulunan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, olaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin çaldıkları eşyaları bir kamyonete yükleyip kaçtıkları anlar yer alıyor.

