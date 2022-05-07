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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

07.05.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlıkları yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 20 ise serbest bırakıldı.

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