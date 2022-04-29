Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 8 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

