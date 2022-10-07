Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 22 hırsızlık olayıyla ilgili 25 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz