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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

07.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 22 hırsızlık olayıyla ilgili 25 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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