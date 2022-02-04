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Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

04.02.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 10 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada 4 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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