Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde iş yeri ve otomobillerden hırsızlık olaylarına karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık olayları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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