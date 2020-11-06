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Gaziantep'te hırsızlık şebekesine operasyon: 10 gözaltı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.11.2020 10:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hırsızlık şebekesine operasyon: 10 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için özel ekip kurdu.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bir şebeke olduğu ve organize şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Kent genelinde 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 5 kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülmüş tabanca, 25 gram uyuşturucu, 200 kilogram yakılmış bakır kablo, 1 kamyonet ve çalıntı olduğu belirlenen 423 ev eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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