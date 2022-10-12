Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçlarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, 23 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda çok sayıda suç kaydı bulunan 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.



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