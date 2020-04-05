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Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’te çeşitli adreslerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki adreslerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Gaziantep’te çeşitli adreslerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki adreslerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ikametten ve bir depodan gerçekleşen hırsızlık ile bir kuruma ait kablolarının çalınması olaylarıyla ilgili, 3 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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