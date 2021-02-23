Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması amacıyla çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 6 iş yeri, 2 ev ve 1 açık alanda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 8 zanlıyı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

