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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

10.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir ikametin garaj kısmında yaptıkları aramada 3 çalıntı araç ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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