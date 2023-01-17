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Gaziantep’te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

17.01.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep’te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Olay, Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine tabancalarla ateş etti. Kavga sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan silahlı kavga sonucunda kurşunların hedefi olan Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal (38) olay yerinde hayatını kaybederken, Nigar Kıranşal ile Leyla Çeliktop ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nigar Kıranşal’ın durumunun da kritik olduğu öğrenildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal (38) cansız bedenleri olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin, sabah saatlerinde yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

KATİL ZANLILARINI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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