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Gaziantep'te husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada mahalle sakini yaralandı

24.07.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada mahalle sakini yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada mahalle sakini vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tüfekle ateş etti.

Bu sırada evinin damında bulunan mahalle sakini Ali Ateş, omzu ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Güvenlik güçleri, kavgayı sonlandırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

- "Sorumlusu kimse bulunmasını istiyoruz"

Mahalle sakini Ateş, gazetecilere, evinin damında ailesiyle çay içtikleri sırada bir anda silah sesleri duyduklarını ve vücuduna saçmaların isabet ettiğini söyledi.

Bayram günü olmaması gerekenlerin yaşandığını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Belki benim çocuklarıma da saçmalar gelebilirdi veya bir başkasına. Sorumlusu kimse bulunmasını istiyoruz. Mahallemizde, kendi evimizin damında oturamayacaksak nerede oturacağız? Çay içtiğimiz sırada kıyamet gibi mermiler sıkılmaya başladı. Kavga dün başladı. Dün taraflara giderek aziz ve mübarek günde kavga olmamasını istedik. Sağlık durumum iyi."

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