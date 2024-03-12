YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep’te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İHA İHA
12.03.2024 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te husumetli iki şahsın bıçaklı ve silahlı kavgasında bir kişi ölürken, bir kişi ise yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Hıyamlıoğlu ile husumetlisi Hasan M. arasında tartışma çıktı. Hayımlıoğlu’nun oturduğu apartmanın önündeki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da birbirlerini bıçak ve silahlarla yaraladı.

Olay sonrası, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ümit Hıyamlıoğlu ağır yaralanırken, silahla vurduğu husumetlisi Hasan M. ise hafif yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Hıyamlıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olan katil zanlısı Hasan M.’nin ise tedavisi polis gözetiminde sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandıBurdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Nilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kurulduNilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kuruldu
13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:45
İkindi
16:05
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Sönmez eczanesi
Sahinbey
Ekrem eczanesi
Araban
Atıcı eczanesi
Islahiye
Didem eczanesi
Sahinbey
Gürel eczanesi
Sehitkamil
Gaziantep eczanesi
Sahinbey
Göksu eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.