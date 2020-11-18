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Gaziantep’te huzur operasyonu: 142 kişiye işlem

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te şehrin huzuru için yapılan operasyonlarda farklı suçlarda kaydı bulunan çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin huzuru ve güvenliği çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 49 şüpheliye ceza kesildi.

Gaziantep’te şehrin huzuru için yapılan operasyonlarda farklı suçlarda kaydı bulunan çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin huzuru ve güvenliği çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 49 şüpheliye ceza kesildi. Yakalan şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık suçundan 30 şahsa işlem yapıldı, 41 faili meçhul olay aydınlatıldı ve şahıslardan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda 63 aranan şahıs yakalandı.
Ayrıca yapılan aramalarda, 20 kilo 87 gram uyuşturucu madde, 53 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet otomatik tüfek, 11 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el bombası,48 adet kesici alet, 6 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda çalıntı elektronik alet ve çeşitli çalıntı malzeme ele geçirildi.

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