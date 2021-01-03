YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te huzur operasyonu: 152 kişiye işlem

Gaziantep’te huzur operasyonu: 152 kişiye işlem

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.01.2021 13:34 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 152 kişiye işlem yaptı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 152 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 152 kişiye işlem yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 152 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 23 şahsa hırsızlık suçundan ve 81 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 152 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 144 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet gasp edilen cep telefonu, çalıntı 4 araç, 1 motosiklet, 2 cep telefonu, çalıntı çeşitli cins ve miktarda inşaat malzemeleri, 303 paket gümrük kaçağı sigara ve 70 adet kesici alet ele geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Okur Eczanesi
Sehitkamil
Özge Duacı Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Su Eczanesi
Sehitkamil
Ayıntap Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.