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Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.11.2020 17:52 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 171 kişiye işlem yaptı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 171 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 171 kişiye işlem yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 171 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 42 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 25 şahsa hırsızlık suçundan ve 104 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 171 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 196 gram uyuşturucu madde, 45 adet uyuşturucu hap, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 80 fişek, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı cep telefonu, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 108 paket gümrük kaçağı sigara, bir miktar sahte para, 4 adet suça konu cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 29 kesici alet ele geçirdi.

Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem

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Yasemin Eczanesi
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