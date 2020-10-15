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Gaziantep’te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.10.2020 12:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şahsa hırsızlık suçundan ve 136 aranan şahıs yakalanarak toplamda 204 kişiye işlem yapıldı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 204 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep’te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şahsa hırsızlık suçundan ve 136 aranan şahıs yakalanarak toplamda 204 kişiye işlem yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 204 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şahsa hırsızlık suçundan ve 136 aranan şahıs yakalanarak toplamda 204 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 212 gram uyuşturucu madde, 183 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 11 adet ruhsatsız tabanca 27 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 18 adet kartuş, 29 adet kesici alet, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı TV, 1 adet çalıntı cep telefonu, 6 adet suça konu cep telefonu, Bin 500 litre etil alkol, 3 bin 12 şişe içki, 300 litre dökme alkol, 11 bin 250 adet içki etiketi, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 884 adet boş şişe, 179 paket gümrük kaçağı sigara ve bir miktar sahte para ele geçirdi.

Gaziantep’te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem

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