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Gaziantep’te Huzur operasyonu 4 tutuklama

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.01.2021 14:37 | Son Güncelleme

Gaziantep(İHA) Gaziantep’te şehrin huzuru ve güvenliği için yapılan huzur operasyonunda 200 şahsa işlem yapılırken 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan huzur operasyonunda, 44 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan ve ticaretinden işlem yapıldı 1 şahıs ise tutuklandı.

Gaziantep(İHA) Gaziantep’te şehrin huzuru ve güvenliği için yapılan huzur operasyonunda 200 şahsa işlem yapılırken 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan huzur operasyonunda, 44 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan ve ticaretinden işlem yapıldı 1 şahıs ise tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 27 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 9 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 3 şahıs tutuklandı. Ayrıca aranan 129 şahıs yakalanmış ve 55 şahsa kabahatler kanununca işlem yapıldı.
Yapılan operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 580 paket gümrük kaçağı sigara, çeşitli çalıntı elektronik eşya, malzeme ve ziynet eşyaları, bir miktar sahte çek, 43 adet kesici alet ele geçirildi.

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