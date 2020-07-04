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Gaziantep'te ihtiyaç sahibi 7 bin aileye bayram yardımı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi 7 bin aileye bayram yardımı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesince ihtiyaç sahibi 7 bin aileye Kurban Bayramı dolayısıyla ikişer bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara "Bu yıl kurbanınız bizden" kampanyası kapsamında yardımda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı öncesinde 7 bin ihtiyaç sahibi aileye ikişer bin lira destek sağlandığını belirterek, "Buradaki amacımız Kurban Bayramı öncesinde kurban almak isteyen veya evinin ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak. Böylelikle son altı ay içerisinde vatandaşlarımıza yaklaşık 25 milyon sosyal destek sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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