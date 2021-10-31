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Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

31.10.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenden çıkan sözlü tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine tabanca ve tüfekle ateş ettiği olayda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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