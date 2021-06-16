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Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

16.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş etti.

Kavgada yaralanan baba M.B. ile oğlu F.B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi silahlarıyla birlikte gözaltına aldı.

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