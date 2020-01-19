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  4. Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunan iki kişi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetten işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Hırsızlık

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