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Gaziantep'te iki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

15.10.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki otobüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet E. idaresindeki 27 H 0083 plakalı otobüs, merkez Şehitkamil ilçesinde Özegir B. yönetimindeki 27 ANT 368 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Gaziantep

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