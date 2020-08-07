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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Adem Aslan idaresindeki 27 AAR 411 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 31. kilometresinde karşı yönden gelen Recep Özdemir yönetimindeki 46 AC 426 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin de arasında olduğu iki otomobildeki 11 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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