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Gaziantep'te inşaatta mahsur kalan kediyi çevredekiler kurtardı

02.01.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te inşaatta mahsur kalan kediyi çevredekiler kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaat halindeki binada mahsur kalan kedi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi'nde Ahmet Can, kaldığı apartmanın bitişiğindeki inşaatın 6. katında bir kedinin iki gündür mahsur kaldığını fark etti.

Can, arkadaşlarının desteğiyle evinin camından uzattığı file yardımıyla inşaattaki kediyi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan kedi doğaya salındı.

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