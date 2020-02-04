YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri, il genelinde İnternet kafe ve oyun salonlarına denetim yaptı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci yarısının başlaması ile birlikte, internet kafelerin amaçlarına uygun olarak kullanımının teşvik edilmesi, bilinçsiz kullanımının önüne geçilebilmesi, çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda bulunmalarının sağlanması amacıyla Ocak ayı içerisinde 180 internet kafe, 27 oyun salonu, 59 tekel bayii kapsayan işyerleri üzerinde, ruhsat kontrolü ve genel asayiş yönünden geniş çaplı sorgulama yaptı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri, il genelinde İnternet kafe ve oyun salonlarına denetim yaptı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci yarısının başlaması ile birlikte, internet kafelerin amaçlarına uygun olarak kullanımının teşvik edilmesi, bilinçsiz kullanımının önüne geçilebilmesi, çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda bulunmalarının sağlanması amacıyla Ocak ayı içerisinde 180 internet kafe, 27 oyun salonu, 59 tekel bayii kapsayan işyerleri üzerinde, ruhsat kontrolü ve genel asayiş yönünden geniş çaplı sorgulama yaptı. Polis ekipleri, internet kafeler ile playstation oyun salonlarındaki öğrencilere de uyarılarda bulunarak zamanlarını ders çalışarak geçirmelerini istediler.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler kapsamında il merkezinde bulunan okulların etrafında bulunan internet kafeler ve oyun salonları olmak üzere işyerleri ve buralarda çalışan kişilerin, park bahçeler ile metruk binalar çevresindeki şüpheli şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 449 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 10 internet kafe, 2 playstation salonu, 1 tekel bayii, 6 kuruyemiş bayii hakkında yasal ve idari mevzuatlara aykırılıktan dolayı idari işlem gerçekleştirildi.
Polis ekiplerince yapılan uygulamaların eğitim-öğretim dönemi süresince sık sık tekrarlanacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:24
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Akıncı Eczanesi
Sehitkamil
Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Seda Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Deniz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şahinbey Belediyesi Rafadan Tayfa Müzikalini çocuklarla buluşturdu

Şahinbey Belediyesi Rafadan Tayfa Müzikalini çocuklarla buluşturdu

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.