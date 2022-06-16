Gaziantep'te iş makinesinin akülerini çalan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, metruk binanın yıkımında kullanılan iş makinesinin akülerini çalan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Aydınbaba Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yıkımında kullanılan iş makinesinin akülerini çaldıkları esnada suçüstü yakaladıkları Y.E.E, H.İ. ve K.A'yı Emniyet'e götürdü.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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