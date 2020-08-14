YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.08.2020 09:15 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerlerindeki hırsızlıkla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 2 iş yerinden hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının bir iş yerine pencereden girmesi ve çaldığı elektronik eşyalarla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:40
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:31
Yatsı
20:54

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Akasya Eczanesi
Sehitkamil
Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Emek Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Serap Eczanesi
Sehitkamil
Canlar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aşırı terlemeye bu yöntemle son

Aşırı terlemeye bu yöntemle son

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.