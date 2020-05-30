YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep’te, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep’te, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı büyükşehirlerden biri olan Gaziantep’te de hafta içi yoğunluğun yaşandığı pek çok cadde ve sokak sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep’te, normal zamanda araç ve yaya trafiğinin had safhada olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, kale çevresi, İstasyon Caddesi ve tarihi İpek Yolu gibi pek çok nokta boş görüntüsüyle dikkat çekti.
Cadde ve sokaklarda, genelge kapsamında yürüyüş mesafesindeki market ve fırınlara gidişlerine izin verilen az sayıdaki vatandaş dışında kimse yer almadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Varto’da cuma namazı top sahasında kılındı

Varto’da cuma namazı top sahasında kılındı

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Kuşadası’da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

Kuşadası’da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:06
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:50
Yatsı
21:25

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Ceylan Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Yücel Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Dündar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çalıştayda İki Ödül Aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çalıştayda İki Ödül Aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.