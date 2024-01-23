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Gaziantep'te işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı öldü

AA AA
23.01.2024 14:06 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören Sudanlı Atta Almanan (23), bir süre önce çalıştığı aynı ülke vatandaşı A.A.S.H'ye ait Yeditepe Mahallesi'ndeki kafeye gitti.

Almanan ile işletme sahibi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibi, bıçakla Almanan'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Almanan'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Almanan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, A.A.S.H'yi gözaltına aldı.

Kavga anı, başka bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülerdi. Görüntülerde, işletme sahibinin Almanan'ı bıçaklaması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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