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Gaziantep'te "ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası" düzenlenecek

18.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası" düzenlenecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 19 ülkeden 70'e yakın sporcunun katılımıyla "ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Büyükşehir Belediyesinin desteklediği turnuva, 24-30 Ekim tarihleri arasında Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde düzenlenecek.

Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tenis organizasyonu olduğu ifade edilen turnuvada, 19 ülkeden 70 kadar profesyonel tenisçi mücadele edecek.

Turnuvanın bölgedeki tenis branşının gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Tenis turnuva

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