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Gaziantep'te itfaiye ekiplerinin nefes alamayan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasında

10.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te itfaiye ekiplerinin nefes alamayan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te itfaiye ekiplerinin nefes alamayan bebeğe ilk yardım müdahalesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın dönüşü yakıt ikmali için petrol istasyonunda durdu.

Bu sırada ailesiyle istasyonda bulunan 2 yaşındaki bir bebeğin nefes alamadığını fark eden itfaiyeciler, bebeğe ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, itfaiye ekiplerinin panikleyen ailenin yanına koşarak gittikleri ve bebeğe ilk yardım müdahalesinde bulundukları görülüyor. Daha sonra itfaiye aracıyla hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kahraman itfaiyeciler, yangın dönüşü yakıt ikmali için uğradıkları benzin istasyonunda 2 yaşındaki bir bebeğin hayatını kurtarmışlar. İlk yardım önemli. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yavrumuza da geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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