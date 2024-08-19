YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı

AA AA
19.08.2024 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt üretimi ve ticaretine ilişkin teknik takip yapıldı.

Bu kapsamda İslahiye ilçesinde, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinden akaryakıt ürettiği belirlenen G.G, C.G, Y.G. ve Ş.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:44
Öğle
12:39
İkindi
16:22
Akşam
19:25
Yatsı
20:46
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.