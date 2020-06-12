YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te kaçak cep telefonu, sigara ve sahte alkol operasyonu

Gaziantep’te kaçak cep telefonu, sigara ve sahte alkol operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan operasyonlarda 74 şişi sahte alkol, 5 litre dökme alkol, 50 paket gümrük kaçağı sigara ve 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri, 11 Haziran 2020 Perşembe günü kaçak cep telefonu ve sigara ile sahte alkol operasyonu yaptı.

Gaziantep’te kaçak cep telefonu, sigara ve sahte alkol operasyonu

Gaziantep’te yapılan operasyonlarda 74 şişi sahte alkol, 5 litre dökme alkol, 50 paket gümrük kaçağı sigara ve 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri, 11 Haziran 2020 Perşembe günü kaçak cep telefonu ve sigara ile sahte alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bir iş yeri ve araçta arama yapıldı. Aramalarda, 74 şişi sahte alkol, 5 litre dökme alkol ve 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
90 adet kaçak cep telefonu yakalandı
Şehitkamil ilçesindeki bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramalarda ise 1 kolide 90 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Yakalanan 1 şüpheli hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

Gaziantep’te kaçak cep telefonu, sigara ve sahte alkol operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Şeyma Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Aslı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz

Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.