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Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı

28.01.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda yaklaşık 400 silah parçası ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Üçoklar Mahallesinde bir adrese baskın yaptı.

Aramada, 7 kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, aralarında tabanca gövde, sürgü, kabze, namlu ve tetik tertibatının yer aldığı toplam 187 silah parçası, 1 parçalarına ayrılmış pompalı tüfek, 124 silah çevirmede kullanılan malzeme, 45 fişek ile çok sayıda muhtelif silah parçaları ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli H.D'nin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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