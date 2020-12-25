Gaziantep'te kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba Mahallesi'ndeki iş yerinde ruhsatsız silah imal edildiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda 11 tabanca gövdesi, 10 tabanca sürgüsü, 301 mermi, çeşitli çaplarda 17 şarjör, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 tabanca ile 2 tüfek, 2 telsiz, bir tüfek dürbünü ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

