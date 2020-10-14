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Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan kaçak ve sahte alkol operasyonu kapsamında Gaziantep’teki çalışmalarda 48 şişe gümrük kaçağı içki, 126 litre etil alkol, 22.5 litre dökme içki ve 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol operasyonu

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan kaçak ve sahte alkol operasyonu kapsamında Gaziantep’teki çalışmalarda 48 şişe gümrük kaçağı içki, 126 litre etil alkol, 22.5 litre dökme içki ve 10 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda üç şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ekim 2020 Salı günü ülke genelinde eş zamanlı olarak kaçak ve sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yapılan çalışmalarda 6 adrese baskın düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 48 şişe gümrük kaçağı içki, 126 litre etil alkol, 22.5 litre dökme içki ve 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyon sonucu olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi.

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