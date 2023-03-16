Gaziantep’te kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheliye işlem yapıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09.03.2023-15.03.2023 tarihleri arasında çok sayıda kaçakçılık operasyonu yaptı. Ekiplerin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlar sırasında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 10 bin 73 adet gümrük kaçağı sigara, 5 bin litre kaçak akaryakıt, 545 litre etil alkol, 160 kilo kaçak nargile tütünü ve 79 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

