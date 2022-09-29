YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

29.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada 210 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 540 paket sigara ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Eminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştuEminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştu
Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaçakçılık arama

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:26
İkindi
15:48
Akşam
18:25
Yatsı
19:40
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Mahsur kaldığı ülkede, nişanlısını 5 kuruşa satın almak istedi!

Mahsur kaldığı ülkede, nişanlısını 5 kuruşa satın almak istedi!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.